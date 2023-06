Espagne: alliance conservateurs-extrême droite pour diriger la région de Valence

Cet accord entre le Parti Populaire (PP), principal parti de l'opposition au Premier ministre Pedro Sánchez, et la formation ultranationaliste Vox est le premier depuis les élections régionales et municipales du 28 mai. Grand vainqueur de ce scrutin face à la gauche de M. Sánchez, le PP pourrait avoir de besoin de Vox pour gouverner dans quatre autres régions. Il pourrait également avoir besoin de l'appui de ce parti pour revenir au pouvoir à l'échelle nationale s'il remporte les législatives anticipées du 23 juillet comme le prédisent les sondages. Le PP et Vox ont conclu "un accord de principe pour gouverner" la région de Valence, a annoncé le coordinateur régional du PP, Juan Francisco Pérez. En vertu de cet accord, le gouvernement de la région sera présidé par le PP tandis que Vox présidera le parlement régional. La région de Valence, la quatrième du pays en termes de population avec environ 5 millions d'habitants, deviendra ainsi la deuxième d'Espagne à compter l'extrême droite au sein de son gouvernement après celle de Castille-et-León(nord) où Vox fait partie de l'exécutif depuis l'an dernier. Le PP a obtenu que Carlos Flores, le chef local de Vox condamné l'an dernier pour des violences à l'encontre de son épouse, ne fasse pas partie du gouvernement régional. Il sera en revanche candidat aux législatives. L'accord entre le PP et Vox a été qualifié d'"honteux" par le gouvernement de gauche, selon les termes de la porte-parole du Parti socialiste et ministre de l'Éducation, Pilar Alegría. (Belga)