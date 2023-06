La majeure partie de l'oxygène que nous respirons provient de la mer

À l'occasion de la Journée mondiale des océans, le 8 juin, l'European Marine Board a lancé une étude intitulée "L'oxygène dans l'océan : le rôle de l'océan dans l'oxygénation et la menace de perte d'oxygène". Alors que l'on pensait auparavant que 50% de l'oxygène inhalé provenait de l'océan, la nouvelle analyse montre que cette proportion atteint 86%, soit six bouffées d'air sur sept. Il s'agit d'un oxygène qui n'a pas été créé récemment mais d'oxygène "géologique ancien", qui remplit progressivement l'atmosphère à partir de la mer. L'étude montre également que l'océan a perdu au moins 2% d'oxygène depuis le milieu du 20e siècle. "Cela est dû au changement climatique, car les mers plus chaudes contiennent moins d'oxygène. C'est une mauvaise nouvelle pour la vie océanique qui dépend de l'oxygène produit localement, mais aussi pour l'homme". Les modèles prévisionnels montrent que l'océan continuera à perdre de l'oxygène à mesure que le réchauffement climatique se poursuivra. Parmi les conséquences concrètes, citons la réduction de la biodiversité, la modification de la répartition des espèces, le déplacement ou la réduction des stocks de poissons et la mortalité massive. (Belga)