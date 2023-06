L'homme retranché et blessé par la police à Lede a été mis sous mandat d'arrêt

La police de la zone Erpe-Mere/Lede a été appelée dimanche soir par un homme se disant menacé par son fils au moyen d'un couteau. À l'arrivée de la police, sur la Steenstraat à Lede, le père avait pu prendre la fuite et se mettre en sécurité. Les policiers ont tenté de négocier avec l'individu retranché, lequel s'est montré à la fenêtre, des couteaux en main. Il a refusé de quitter la maison. Les unités spéciales (DSU) sont à leur tour arrivées sur place et des négociations de plusieurs heures ont été menées avec le forcené, sans résultat notoire. Lundi matin vers 2h15, les unités spéciales ont pénétré de force dans la maison, avec un chien. L'individu s'en est pris à l'animal au moyen d'un couteau, après quoi les policiers ont tiré dans sa direction afin de le neutraliser. Le suspect a été blessé et transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger, avait indiqué le parquet lundi. Entretemps, il a été présenté à un juge d'instruction et placé en détention. Dans le courant de la semaine, il comparaîtra devant la chambre du conseil pour décider de la prolongation ou non de sa détention. (Belga)