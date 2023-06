Motion de soutien en faveur de l'usine Halo Steelrings à Seraing

L'usine Halo Steelrings (ex-ArcelorMittal Ringmill) fait l'objet d'une liquidation avec cession d'actifs depuis août 2022. L'entreprise sérésienne est réputée pour sa production de couronnes laminées. Une septantaine de personnes craignent pour leur emploi. Une motion de soutien en faveur de l'usine Halo Steelrings et du maintien de l'emploi a été présentée par le PTB. Après amendements en accord avec les différents groupes composant le conseil communal de Seraing, le texte a été voté à l'unanimité. "Considérant que cette entreprise est active dans des secteurs d'avenir comme l'hydrogène, l'éolien ou encore dans la fabrication de pièces destinées à la maintenance des trams", le conseil communal de Seraing demande au gouvernement wallon de prendre toutes les mesures possibles pour garantir l'avenir de l'outil et des emplois. Il demande aussi à la Région wallonne et aux outils d'investissement publics de garantir les investissements nécessaires ou de continuer à porter, même temporairement, le sauvetage de l'outil et des emplois afin de laisser aux différentes parties le temps de trouver une solution pérenne. En effet, il y a eu des marques d'intérêts, des négociations ont eu lieu ces dernières semaines et le business plan proposé "démontre la viabilité de l'entreprise". (Belga)