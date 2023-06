Syrie: 22 soldats américains blessés dans un accident d'hélicoptère

"Le 11 juin, un accident impliquant un hélicoptère dans le nord-est de la Syrie a blessé 22 soldats américains à des degrés divers", a déclaré le Centcom dans son communiqué. Dix des blessés ont été transférés hors de la zone d'opérations du commandement central pour recevoir des soins". "La cause de l'accident fait toujours l'objet d'une enquête, bien qu'aucun tir ennemi n'ait été signalé", a dit le communiqué. Il est rare que les Américains rapportent des incidents de genre en Syrie, où les forces de la coalition internationale antidjihadistes, notamment les forces américaines, sont déployées dans les zones d'influence des forces kurdes et de leurs alliés dans le nord-est de la Syrie. Les forces américaines sont également présentes sur la base d'al-Tanf dans le sud, près de frontières jordanienne et irakienne. Des bases américaines ont été ciblées à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, notamment par des cellules affiliées au groupe Etat islamique, tandis que d'autres pointent du doigt des groupes armés fidèles à l'Iran. La Syrie est ravagée par une guerre civile depuis 2011, qui a fait un demi-million de morts, déplacé des millions de personnes et morcelé le pays. (Belga)