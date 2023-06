TC Charleroi - Entre deux et trois ans de prison requis pour des faits de harcèlement au sein de BSCA

En juin 2017, les autorités judiciaires s'intéressent de plus près au profil inquiétant de Mustapha A. Ce dernier publiait en effet sur son profil Facebook son désamour pour la police et appellait à "tuer du flic" ou à "attaquer les commissariats au lance-roquette comme au Mexique". Placé sous écoute téléphonique et suspecté dans un premier temps d'une possible attache avec le terrorisme, l'homme pose problèmes dans le cadre de sa fonction de délégué syndical au sein de l'aéroport de Charleroi (BSCA). "Il semble ne pas respecter les consignes de sécurité et abuserait de sa fonction de délégué syndical en plaçant, notamment, des personnes d'origine arabe au sein de l'aéroport. Il est question de mafia et de fakir. Les rapports d'écoute téléphonique font état qu'il est en train de monter un dossier contre six personnes. Il jouit d'un sentiment de toute-puissance", a précisé le ministère public. Les échanges avec les trois autres prévenus prouvent des cas de harcèlement, d'intimidation envers des employés de l'aéroport. Les personnes d'origine turque, arabe ou marocaine, sont privilégiées au recrutement. Certains employés sont favorisés tandis que le quatuor essaye de trouver des lacunes à d'autres pour les pousser vers la sortie. "C'est le procès de tout un système au sein de BSCA", a affirmé le parquet. Entre deux et trois ans de prison ont été requis contre Mustapha A. Une peine de prison ferme est sollicitée contre les trois autres prévenus impliqués dans les faits. La suite des plaidoiries aura lieu vendredi matin. (Belga)