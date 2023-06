TC Verviers - Le "cycliste des Fagnes" réclame 4.500 euros à la famille de la fillette

Si, lors d'une précédente procédure, le tribunal avait estimé que la publication ne pouvait pas être assimilée à du harcèlement, le quinquagénaire estime qu'il a subi une atteinte à sa vie privée. "L'objectif n'est pas de savoir comment les cyclistes doivent se comporter sur les chemins mais plutôt de trouver un équilibre entre la liberté d'expression soulevée par le père de famille d'une part et le respect de la vie privée", a indiqué Me Culot avant d'ajouter: "votre décision sera capitale. Soit elle fixera certaines limites, soit elle donnera le signal que toute publication sur les réseaux sociaux est autorisée, sans tenir compte des conséquences qu'elle pourrait entrainer." Une vision qui n'est pas partagée par l'avocat du père de famille, qui estime qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée du cycliste, que l'on ne reconnait pas sur la vidéo. Concernant le message joint à la publication, le père de famille n'en est pas responsable puisque c'est un de ses amis qui a publié la vidéo. "Quand on a commis une infraction pénale, ce qui est le cas puisqu'il a été reconnu coupable de coups involontaires sur l'enfant, on ne peut pas se plaindre d'une attaque à sa réputation", conclut l'avocat du père de famille. Le tribunal rendra son jugement le 5 septembre. (Belga)