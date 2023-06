Un naufrage fait au moins une centaine de morts dans le nord du Nigeria

Le bateau a coulé sur le fleuve Niger dans l'Etat de Kwara, a précisé le porte-parole de la police, Okasanmi Ajayi. Les victimes, parmi lesquelles figurent des femmes et des enfants, revenaient d'un mariage dans le village d'Egboti. Elles étaient originaires, selon les médias locaux, des villages de Kpada, Egbu et Gakpan dans l'Etat de Kwara. "Nous avons appris de diverses sources dans la région qu'au moins 64 personnes étaient originaires d'un village et environ 40 d'un autre village", a rapporté un journaliste d'Al Jazeera. Au moins 60 personnes ont déjà été enterrées. (Belga)