Asile et migration - Grèce: le bilan du naufrage de migrants s'alourdit à 78 morts

Le bateau de pêche à bord duquel se trouvaient les victimes a chaviré dans les eaux internationales au large de la péninsule du Péloponnèse, ont annoncé les gardes-côtes. Une vaste opération de sauvetage entamée mercredi matin a permis de secourir 104 personnes au total, ont-ils ajouté. Les recherches se poursuivaient en fin de journée, les autorités grecques ayant affirmé que des personnes embarquées sur le bateau de pêche leur avaient assuré avoir été au moins 750 à son bord. Il pourrait y avoir eu "des centaines" de migrants, a dit à l'AFP une source au ministère des Migrations. Quatre d'entre elles ont été hospitalisées à Kalamata, une ville du sud du Péloponnèse. Aucune information n'a été donnée pour le moment sur la nationalité, le sexe et l'âge de ces personnes. La Grèce a connu de nombreux naufrages d'embarcations de migrants, souvent vétustes et surchargées, mais il s'agit jusqu'ici du bilan humain le plus lourd depuis un précédent le 3 juin 2016 au cours duquel au moins 320 personnes avaient péri ou disparu. Les gardes-côtes ont précisé qu'au moment du drame de la nuit de mardi à mercredi, à 47 milles marins de Pylos, en mer Ionienne, aucune des personnes à bord du bateau de pêche n'était équipée d'un gilet de sauvetage. Le navire avait été repéré mardi après-midi par un avion de Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières, mais les migrants à son bord "ont refusé toute aide", avaient affirmé dans un précédent communiqué les autorités portuaires grecques. Selon des informations des autorités, le navire naufragé avait appareillé de Libye à destination de l'Italie. (Belga)