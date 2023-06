Attaques à Nottingham - Le gouvernement britannique appelle à éviter toute "spéculation" après les attaques

Les autorités ne considèrent pas à ce stade cette attaque comme étant un acte terroriste, même si les forces antiterroristes participent à l'enquête. "Spéculer à haute voix n'est jamais utile et risque d'être contreproductif", a affirmé la ministre devant le Parlement, ajoutant que la police gardait "l'esprit ouvert" sur le mobile de cette attaque. La police du Nottinghamshire a indiqué mardi avoir arrêté un homme de 31 ans, suspecté de meurtre, sans donner plus de précision sur son identité. Selon plusieurs médias britanniques, il s'agit d'un homme originaire d'Afrique de l'ouest, résidant régulièrement depuis de nombreuses années au Royaume-Uni et sans casier judiciaire. "La police a demandé de la patience pendant que les investigations se poursuivent" et elle "travaille d'arrache-pied pour établir l'entièreté des faits et apporter son soutien aux personnes affectées" par l'attaque, a insisté Mme Braverman. Trois personnes - deux étudiants de 19 ans et un homme de 65 ans - ont été poignardées à mort dans des attaques distinctes mais liées selon la police. Trois autres personnes ont été blessées, renversées par une camionnette, au volant de laquelle a été arrêté le suspect peu après, selon la police. L'un des blessés reste dans un état critique. Mardi soir, un service religieux et une veillée ont été organisés en hommage aux victimes dans l'église Saint Peter du centre-ville de Nottingham. Le Premier ministre Rishi Sunak a assuré durant la séance hebdomadaire de Questions au Premier ministre que "les coeurs de tout le pays sont avec les familles de ceux qui ont perdu la vie" à Nottingham. (Belga)