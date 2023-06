Belgian Cats - Kyara Linskens prolonge avec Montpellier

Kyara Linskens, 26 ans, 1m93, avait rejoint Montpellier à l'aube de cette saison accompagnant alors le sélectionneur français des Belgian Cats, Valéry Demory, et Julie Vanloo au sein de la formation héraultaise. Montpellier a été éliminé en demi-finales des playoffs du championnat de france et l'intérieure flandrienne a affiché une moyenne de 10,6 points et 5,0 rebonds en championnat de France. En EuroCoupe FIBA, Kyara Linskens a compilé 11,3 points et 6,6 rebonds en moyenne par match. Julie Vanloo a prolongé de deux saisons son contrat avec le club de Montpellier qui sera toujours coaché par Valéry Demory la saison prochaine. De l'aventure depuis 2015 en équipe nationale, Kyara Linskens, 114 sélections, est à Tel Aviv avec l'équipe nationale belge qui entame jeudi, contre Israël, son championnat d'Europe. (Belga)