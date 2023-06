Bosnie: un mineur arrêté après une fusillade dans une école

"L'enfant, qui n'a pas encore 14 ans, se trouve sous la supervision de la police dans les locaux de la police de Lukavac", a déclaré le ministère de l'Intérieur du canton de Tuzla dans un communiqué. "Des armes à feu et autres objets abandonnés ont été placés en lieu sûr jusqu'à ce que l'enquête commence", selon la même source, qui ajoute qu'un employé d'une école a été blessé. D'après les médias locaux, l'auteur présumé de la fusillade est un ancien élève ayant récemment changé d'établissement scolaire. La victime est un professeur d'anglais qui exerçait également les fonctions de directeur adjoint de cette école élémentaire, a déclaré son père aux journalistes locaux. En Bosnie, ces écoles accueillent des enfants de six à 15 ans. "C'est vrai, c'est mon fils", a déclaré Ismet Osmanovic à la télévision régionale N1, précisant que la victime avait été hospitalisée et subissait une intervention chirurgicale. "Les médecins m'ont dit qu'il était dans un état stable", a-t-il précisé. Cet incident survient un mois après l'assassinat par un adolescent de 13 ans de neuf élèves et un garde dans une école de Belgrade, en Serbie voisine. En Bosnie, où une guerre intercommunautaire meurtrière a fait environ 100.000 morts dans les années 1990, les armes circulent toujours beaucoup. Plus de 31 habitants sur 100 possèdent une arme à feu, selon le projet de recherche Small Arms Survey (SAS). En Serbie, ce taux est de 39%, soit le taux le plus élevé d'Europe. (Belga)