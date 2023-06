Challenger de Lyon - Michael Geerts avance en double

(Belga) Michael Geerts (ATP 174 en double) a passé le cap du premier tour (huitièmes de finale) du double au tournoi de tennis Challenger de Lyon, joué sur terre battue et doté de 118.000 euros, mercredi, en France. Geerts et son partenaire français Dan Added (ATP 97 en double), avec qui il forme la paire tête de série N.4, ont battu 7-6 (7/4), 6-3 les Espagnols Inigo Cervantes (ATP 178 en double) et Pedro Martinez (ATP 115 en double). La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes.