Dermagne attend un accord sur la baisse des prix alimentaires à la mi-juillet

La réunion était consacrée au "prix du caddie" qui reste élevé en Belgique alors que les prix de nombreuses matières premières (céréales, lait, huiles végétales, ?) et de l'énergie sont à la baisse au niveau mondial. Le ministre a demandé aux acteurs du secteur d'activer au plus vite leur chaîne de concertation pour que les baisses de coût des matières premières se répercutent dans les meilleurs délais sur les prix des denrées alimentaires en magasin. "J'ai demandé aux acteurs du secteur de s'accorder pour anticiper la renégociation des prix fixés en magasin, négociation qui a lieu chaque année. Il n'est en effet pas acceptable que, lorsque les prix des denrées alimentaires diminuent, le consommateur doive attendre des mois avant d'en ressentir ses effets en magasin", a dit le ministre dans un communiqué. "J'appelle à ce qu'un accord satisfaisant puisse se conclure d'ici la mi-juillet. Cette concertation de la chaîne, qui réunit les différents maillons de la chaîne alimentaire belge, est en effet déterminante pour une baisse des prix alimentaires pour le consommateur", a-t-il ajouté. Des études sur les marges du secteur agroalimentaire et le niveau des prix en Belgique comparé à celui des pays voisins sont en cours. (Belga)