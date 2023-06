Euro 2024 - A un an du coup d'envoi, l'Allemagne a lancé le compte à rebours en mode festif

"Beaucoup considèrent le Championnat d'Europe comme une grande fête en Europe", a déclaré M. Scholz.. "Je suis heureux que cela commence pour nous aujourd'hui. Le directeur du tournoi, Philipp Lahm, a évoqué une opportunité de "renforcer l'Europe dans les années de crise que nous traversons actuellement". C'est la deuxième fois que l'Allemagne, qui a organisé deux fois le Mondial en 1974 et 2006, accueille l'Euro après 1988. Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande de football (DFB), espère un effet similaire à celui de 2006. "Nous voulons procéder de la même manière l'année prochaine. Nous nous concentrons toujours sur le football professionnel, mais l'enthousiasme devrait également se propager au secteur amateur. Nous espérons un effet domino pour notre sport, les enfants et les jeunes devraient se passionner et commencer à jouer au football", a avancé Neuendorf. (Belga)