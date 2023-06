European Golden League - La Belgique s'incline face à l'Ukraine, qui n'a toujours pas concédé le moindre set

Le bilan des Red Dragons est de deux victoires, 3-1 contre la Croatie et 3-0 contre la Macédoine du Nord, pour trois défaites, avec aussi des revers 3-1 en Macédoine du Nord et 0-3 contre l'Ukraine. Les Belges occupent provisoirement la deuxième place avec 6 points, loin derrière l'Ukraine, qui a gagné ses cinq rencontres sans perdre le moindre set et compte le maximum de points (15). La Macédoine du Nord (5 points) et la Croatie (1 point) s'affrontent en soirée chez les Croates. La Belgique terminera cette phase par un déplacement en Croatie dimanche. Les douze équipes qui disputent l'European Golden League sont réparties dans trois groupes de quatre. Les vainqueurs de groupe disputeront le Final Four en plus du pays hôte qui sera connu ultérieurement. Si le pays hôte remporte son groupe, le deuxième de ce groupe sera qualifié pour le Final Four. L'année dernière, les Belges avaient terminé troisièmes de leur poule derrière la République tchèque et l'Estonie, mais devant la Lettonie, qui a été reléguée en Silver League. (Belga)