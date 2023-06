Exécutif des Musulmans - La Diyanet de Belgique rejette le nouveau Conseil musulman

"Cette nouvelle ASBL prétend pouvoir se charger du renouvellement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique alors qu'elle n'est ni représentative ni légitime aux yeux des musulmans de notre pays", estime l'administration turque des affaires religieuses, présente en Belgique en tant qu'association internationale. La Diyanet, qui revendique 70 mosquées dans son réseau, affirme "avec force que selon le principe de séparation de l'Église et de l'État et de la liberté de culte, le politique n'a strictement pas à imposer au culte musulman une structure". L'EMB est dans le collimateur du ministre de la Justice depuis octobre 2020 et un rapport de la Sûreté de l'État qui pointe des ingérences étrangères au sein de cette institution. Parallèlement, la gestion de l'association a été mise en cause pour son manque de transparence et sa confiscation par une poignée de membres. (Belga)