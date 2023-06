Huit policiers kényans tués dans une explosion imputée aux shebab

L'attaque a eu lieu mardi dans le comté de Garissa, dans l'est du Kenya, une région frontalière avec la Somalie, où les shebab mènent une insurrection sanglante contre le fragile gouvernement de Mogadiscio depuis plus de 15 ans. "Nous avons perdu huit policiers dans cette attaque", a déclaré le commissaire régional du Nord-Est, John Otieno. "Nous soupçonnons" les "shebab qui ciblent désormais les forces de sécurité et les véhicules de tourisme", a-t-il ajouté. L'armée kényane est intervenue en 2011 en Somalie pour combattre les shebab. Ses forces ont ensuite intégré en 2012 la force de l'Union africaine (UA) en Somalie (Amisom, devenue Atmis), qui a chassé les shebab de plusieurs de leurs bastions. Depuis 2011, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers revendiqués par les shebab, notamment contre le centre commercial Westgate à Nairobi (septembre 2013, 67 morts), l'université de Garissa (avril 2015, 148 morts) et le complexe hôtelier Dusit (janvier 2019, 21 morts). De nombreuses autres attaques de moindre envergure ciblent régulièrement policiers et civils près de la frontière. En Somalie, les shebab ont poursuivi leurs attaques meurtrières malgré une offensive majeure lancée en août dernier par les forces pro-gouvernementales, soutenues par la force de l'UA (Atmis). Dans l'une des pires attaques récentes, 54 Casques bleus ougandais ont été tués lorsque des shebab ont pris d'assaut une base de l'UA en Somalie le 26 mai, selon le président ougandais Yoweri Museveni. Samedi, six civils ont été tués lors du siège par les shebab d'un hôtel en bord de mer à Mogadiscio, selon la police somalienne. (Belga)