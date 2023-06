Incendie en cours dans les Vosges, les flammes "progressent doucement"

"Près de 200 hommes, dont 163 sapeurs-pompiers des Vosges, des départements du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté, se sont relayés toute la nuit pour sécuriser la zone et contenir le feu, appuyés par les gendarmes, les services du Conseil départemental et les associations de protection civiles", a fait savoir la préfecture des Vosges dans un communiqué. Dans cette zone peu habituée aux incendies, un hélicoptère bombardier d'eau, arrivé mardi soir, doit reprendre ses rotations mercredi matin. "Ce ne sont plus les grandes flammes qu'on avait mardi soir, mais ça progresse doucement. Il n'y a pas de vent, donc ça peut aller", a annoncé à l'AFP Jacques Caverzasi, maire de cette commune de 115 habitants, étendue sur plus de 1.700 hectares et boisée à 98%. "C'est un endroit sans accès, sans chemin, ça a beaucoup compliqué les opérations", a-t-il précisé. L'incendie s'est déclaré mardi dans une habitation avant de se propager en forêt. Il n'a pas entraîné d'évacuation de populations. Une odeur de brûlé et des fumées sont perceptibles jusqu'à Epinal, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bois-le-Champ. Les services de l'Etat appellent "à la plus grande vigilance sur l'ensemble du département", compte tenu des conditions météorologiques, très sèches, et alors que les prochaines pluies ne sont pas attendues avant plusieurs jours. Mercredi, 27 départements sont placés en vigilance jaune pour les risques d'incendie par Météo France, correspondant à un "danger modéré". (Belga)