Incident "exceptionnel" sur la ligne 4 du métro parisien, Castex déclenche une enquête interne

Cet incident a entraîné l'évacuation de cinq rames, à l'arrêt dans des tunnels, entre deux stations. Entamée à 19H25, leur évacuation n'était pas totalement achevée vers 21H10, selon une porte-parole de la RATP.

"Nous présentons toutes nos excuses et nos plus vifs regrets pour cet évènement et les conséquences qu'il a pu avoir. Le PDG de la RATP a demandé une enquête interne pour déterminer les causes exactes de cet incident rare", a déclaré cette porte-parole à l'AFP.

Cet incident technique, qualifié d'"exceptionnel" par la RATP, a fait suite à une "avarie sur un train" qui a "perturbé l'ensemble du réseau entre Porte d'Orléans et Montparnasse".

A l'heure de pointe et en pleine chaleur, cinq rames (ou navettes dans le jargon de la RATP) ont été bloquées dans le tunnel, "obligeant les voyageurs à attendre" à l'intérieur "avant de pouvoir être évacués".

La porte-parole de la RATP n'était pas en mesure de communiquer une estimation du nombre de passagers affectés.

Sur le réseau social Twitter, des photos et des vidéos montrent des passagers souffrant de la chaleur dans des rames bondées, ainsi qu'une file de passagers évacuant le long des voies.

"Il y a eu une évacuation spontanée" de passagers d'une des navettes, a indiqué la porte-parole, selon laquelle les autres évacuations "se déroulent sous le contrôle de la RATP".

"Les équipes techniques sont à pied d'oeuvre pour remettre les installations en service et permettra la reprise du trafic dans un meilleur délai", a-t-elle ajouté.