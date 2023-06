Invasion de l?Ukraine - Ukraine: trois morts dans une frappe de missiles russe sur Odessa

Les trois personnes décédées sont des employés d'un entrepôt commercial touché par un missile de croisière russe de type Kalibr, a indiqué sur Telegram Serhiï Bratchouk, porte-parole de l'administration militaire d'Odessa. Sept autres employés ont été blessés et "il pourrait y avoir des gens sous les décombres", a-t-il ajouté. L'attaque a détruit 1.000 m² d'entrepôts et a provoqué un incendie sur 400 m², selon lui. Quatre missiles ont été lancés depuis un navire en mer Noire, a-t-il précisé. Outre les employés de l'entrepôt, six personnes ont été blessées dans d'autres endroits d'Odessa, où un centre d'affaires, un établissement d'éducation, un complexe résidentiel, des restaurants et des magasins ont été endommagés, selon M. Bratchouk. Selon l'administration militaire, la défense anti-aérienne ukrainienne a abattu deux des missiles. Moscou a intensifié ces dernières semaines ses attaques nocturnes sur les villes ukrainiennes, au moment où Kiev a lancé une vaste contre-offensive pour tenter de récupérer les territoires occupés par les forces russes. A Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky dans le centre de l'Ukraine, des bombardements avaient fait au moins onze morts mardi avant l'aube, avec la destruction notamment d'un immeuble d'habitation et d'un entrepôt. Odessa a été bombardée plusieurs fois depuis le début de l'invasion. Le 10 juin, trois personnes avaient été tuées dans les environs de la ville lors d'un incendie provoqué par la chute de débris de drones détruits par la défense anti-aérienne ukrainienne. (Belga)