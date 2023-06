Jupiler Pro League - Stijn Indeherberge revient à Genk en tant que médecin du club

Massa et Vrijens assureront le suivi médical de Jong Genk, tandis qu'Indeherberge, qui a collaboré avec la Pro League pour mise au point les protocoles médicaux, s'occupera du noyau A. "La proximité est la raison principale de ce choix", a souligné Dimitri de Condé. "Stijn, Jonas et Sander travaillent dans le même cabinet à Genk. En tant que médecin de l'équipe première, Stijn sera également présent au club tout au long de la semaine en marge des entraînements." Enfin, le club a remercié Geusens et Thys "pour le travail accompli et les belles années". Thys quitte Genk avec un beau palmarès comptant un titre et une Coupe de Belgique. (Belga)