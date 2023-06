Koen Hoeyberghs quitte son poste de directeur des sports de Volley Vlaanderen

Hoeyberghs avait auparavant été entraîneur des sélections nationales de jeunes, coordinateur de l'école des sports de haut niveau, assistant du staff de l'équipe nationale masculine, coach de l'équipe nationale féminine et depuis quelques années, directeur général des sports de haut niveau. La fédération va rapidement se lancer à la recherche d'un nouveau directeur. Hoeyberghs a exprimé sa volonté de soutenir son successeur, si nécessaire, afin d'assurer une transition en douceur. "Au nom du conseil d'administration, je suis reconnaissant à Koen pour tout ce qu'il a donné au volley. Son engagement et son professionnalisme ont apporté une valeur ajoutée à nos activités. Je lui souhaite tout le succès possible dans cette nouvelle étape de sa vie", a déclaré Johan Van Riet, le directeur financier. (Belga)