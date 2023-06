Le chauffard de Mons reste en prison

L'individu, un quarantenaire français, qui roulait à bord d'une Ford Fiesta immatriculée en France (59), avait foncé avec sa voiture sur plusieurs personnes dans le secteur de la Grand-Place de Mons, faisant six blessés à des degrés divers. Il avait tenté de prendre la fuite avant d'être interpellé vers cinq heures du matin par les services de la police de Mons-Quévy. Un mandat d'arrêt a été délivré pour six tentatives de meurtre et pour entrave méchante à la circulation. L'individu, connu de la justice belge pour des faits liés, notamment, aux stupéfiants avait déjà été condamné à une peine de prison en France pour des faits similaires à ceux de Mons commis à Lille en 2012. (Belga)