Le Chili se dote d'un organisme public dédié à la protection de la biodiversité

Le projet de loi, en débat au Parlement depuis 13 ans, a été approuvé avec 131 voix pour, deux contre et une abstention. "Le Service pour la biodiversité et les aires protégées (SBAP) est un outil puissant pour faire face à la grave crise de la perte de biodiversité et du changement climatique qui frappe le Chili", a déclaré la ministre de l'Environnement Maisa Rojas. L'initiative a été portée par le jeune président de gauche Gabriel Boric, élu en décembre 2021. L'organisme public disposera des fonds nécessaires à la gestion des aires protégées du pays, tant terrestres que marines, répondant ainsi à une demande de longue date des organisations environnementales. Selon le ministère de l'Environnement, sa création entraînera une augmentation de près de 58% du budget annuel alloué aux institutions environnementales, ce qui permettra, entre autres, de doubler le nombre de gardes forestiers. Cette nouvelle institution aura notamment pour mission d'identifier les sites prioritaires pour la biodiversité et les stratégies de restauration écologique, ainsi que de protéger les zones humides. Selon les données du ministère, la moitié des écosystèmes du pays et deux tiers des espèces sont menacés dans leur survie. Le Chili a en outre classé 18 espèces dans la catégorie "éteinte" selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). (Belga)