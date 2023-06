Les Engagés dénoncent le sous-investissement dont sont victimes les routes wallonnes

"Par rapport au budget de 2019 et en incluant l'indexation, il manque 65 millions d'euros par an, ce qui représente un sous-investissement pour l'entretien des routes régionales, hors réseau structurant, d'environ 200 millions d'euros", a calculé le député centriste. "Pourquoi avoir autant réduit les moyens consacrés à l'entretien des voieries? Vous avez fait des choix budgétaires qui rendent les routes dangereuses et qui créent des dettes cachées car plus on attend pour réparer, plus ces réparations coûtent cher", a-t-il dit à l'adresse du ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry. "Les chiffres que vous citez ne sont que partiels parce qu'il y a aussi des budgets importants dans le plan infrastructure dédié à l'entretien des routes", lui a répondu ce dernier en admettant néanmoins des "problèmes de capacités" au sein de son administration mais aussi des entreprises. "En raison des différentes crises, il a fallu revoir certaines priorités. Nous travaillons au maximum et beaucoup de travaux sont déjà en cours", a-t-il ajouté. (Belga)