Quelque 108,73 millions souscrits pour les Bons d'Etat en 2022, niveau inégalé depuis 2012

En juin 2022, après une interruption de plus de trois ans, les bons d'État sont réapparus dans le paysage financier belge. Lors des campagnes de juin, septembre et décembre, les investisseurs ont répondu présents avec un montant total de plus de 108 millions d'euros pour 2022. Ce retour a rencontré un "franc succès", se réjouit l'Agence de la Dette. Malgré des coupons encore assez faibles, la souscription de juin a montré des résultats "encourageants" avec un montant cumulé de 39,6 millions d'euros. La campagne de septembre, qui proposait 3 bons différents (1,05% à 5 ans - 1,40% à 8 ans - 1,70% à 10 ans), a vu une baisse du résultat à 20,6 millions d'euros. Enfin, l'année 2022 s'est clôturée par la campagne de décembre avec un résultat cumulé de 48,6 millions d'euros. En 2023, pour la première fois depuis 2019, les bons d'État ont également signé leur retour dans le plan de financement de l'Agence fédérale de la Dette, qui a prévu d'y avoir recours pour 250 millions d'euros pour toute l'année. Finalement, ce montant aura déjà été dépassé après la première campagne où 262,3 millions d'euros ont été récoltés, auxquels doivent s'ajouter 127,5 millions d'euros lors de la campagne de juin 2023. L'an dernier, l'Agence a émis des emprunts à moyen et long terme, notamment des OLO (obligations linéaires, NDLR), pour un montant total de 44,24 milliards d'euros. Le compteur est resté à zéro pour les Euro Medium Term Notes (EMTN) et les Schuldscheine, ces derniers n'étant émis que si leur coût est inférieur ou, au moins, égal à celui de l'OLO ayant les mêmes caractéristiques. (Belga)