Shell ne prévoit plus de réduction de sa production de pétrole d'ici 2030

Dans un communiqué avant une journée d'investisseurs, Shell souligne qu'il va "étendre sa position avantageuse dans l'exploration et la production d'hydrocarbures ("upstream", ndlr) et générer des flux de liquidité de long terme en stabilisant sa production de liquides jusqu'en 2030". Son plan de neutralité carbone dévoilé en 2021 prévoyait une réduction de la production pétrolière de 1 à 2% par an. (Belga)