TC Charleroi - Six ans de prison requis pour une tentative de meurtre sur son ex-compagne

La tentative de meurtre serait survenue le 5 décembre dernier, dans un appartement à Marchienne-au-Pont (Charleroi, province de Hainaut). Selon la victime, le prévenu était armé d'un couteau de cuisine d'une lame de 20 centimètres dans une main et d'un hachoir de 17 centimètres dans l'autre main. Ivre, ce dernier s'est rendu dans la chambre à coucher pour avoir une relation sexuelle. "Elle a refusé et il lui a craché au visage. Il lui a alors dit qu'il allait la tuer", a précisé Me Brison partie civile. La victime est parvenue à repousser le prévenu, qui ciblait son abdomen. Deux des enfants du couple, âgés de 7 et 9 ans, sont intervenus. "Ils ont tenté de désarmer leur père. Aux enquêteurs, le fils de 7 ans mime les gestes de son père et la jeune fille de 9 ans souhaite voir son papa aller en prison, affirmant qu'il voulait vraiment tuer sa mère", a expliqué la partie civile. Hallouch A. conteste les faits, affirmant ne plus se souvenir de la scène. Il conteste également les coups et blessures infligés un mois auparavant. Le ministère public a requis une peine de six ans de prison contre le prévenu. Me Vander Eyden, à la défense, a plaidé un sursis probatoire et une requalification de la tentative de meurtre en coups et blessures. Jugement attendu pour le 28 juin prochain. (Belga)