Tour de Belgique - Après une nouvelle victoire, Jasper Philipsen veut toujours monter en puissance

"Nous avons vécu une journée fructueuse", a entamé Philipsen. "Nous avons gagné l'étape et notre leader, Mathieu van der Poel, me suit à 2 secondes au classement général." L'équipe Alpecin-Deceuninck a attaqué sur tous les fronts, dans une étape qui s'y prêtait d'après le sprinteur. "Nous voulions forcer quelque chose avec l'équipe. Surtout avec Mathieu qui est très motivé et en pleine forme. Au deuxième passage, nous avons décidé de tirer notre épingle du jeu. Nous avons réussi à nous détacher" avec Mathieu van der Poel et Gianni Vermeersch. "Nous nous sommes ensuite précipités sur l'échappée matinale et nous avons ainsi fait beaucoup de mal au peloton", a commenté le vainqueur du jour. Jeudi, une étape plate emmènera les coureurs de Merelbeke à Knokke-Heist, où Philipsen a gagné l'année dernière. "J'ai connu une très bonne étape. Je savais qu'il y aurait des opportunités. J'ai gagné le Tour des Onze Villes, et aujourd'hui encore. Demain, il pourrait y avoir un autre sprint du peloton, comme dimanche. L'étape se terminera sur les Champs-Élysées bruxellois." Le sprinteur de 25 ans veut encore monter en puissance. "J'espère que je ne suis pas encore au sommet de ma forme et qu'il y a encore de la marge pour le Tour de France." Et il n'a pas tari d'éloges pour son increvable poisson-pilote. "Mathieu van der Poel a encore disputé le sprint aujourd'hui. Cet homme ne fatigue jamais. J'ai également reçu beaucoup d'encouragements, je suis donc heureux d'avoir pu conclure devant mes nombreux fans". (Belga)