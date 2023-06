Tour de Suisse - Cian Uijtdebroeks devra "être bon dans l'étape reine" pour garder sa place dans le top-10

Après une remarquable 5e place lors de la 3e étape, Cian Uijtdebroeks a remis le couvert mercredi en se montrant sous son meilleur jour aux côtés des favoris sur les pentes de Dorben (19 km à 4,5%), théâtre de la 4e étape. Pourtant, les sensations n'étaient pas les meilleures en début d'étape. "J'ai eu très chaud dans la première montée de la journée et j'ai pensé que cette étape allait être très dure pour moi", a-t-il expliqué. Le coureur de la BORA-hansgrohe a néanmoins réussi à se positionner dans le groupe de poursuite derrière le futur vainqueur du jour Felix Gall. "Je n'ai pas apprécié la dernière montée", a confié Uijtdebroeks, "car nous n'avons pas monté en rythme, au tempo. Il y a eu de nombreuses attaques et j'ai vraiment dû gérer mon acide lactique. Je suis désormais dans le top-10 du classement général et j'espère terminer le Tour de Suisse dans cette position. Je dois être bon dans l'étape reine de jeudi et bien gérer le contre-la-montre de dimanche, la dernière étape." Après son contre-la-montre initial assez décevant qu'il a terminé à la 95e place, Cian Uijtdebroeks est monté progressivement dans le classement général. Il était 11e à l'issue de la 3e étape et occupe désormais le 8e rang à quatre jours de la fin de l'épreuve, à 1:26 du nouveau leader autrichien de l'épreuve suisse Felix Gall. (Belga)