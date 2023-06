Trafic ferroviaire interrompu entre Malines et Willebroek, et entre Malines et Londerzeel

(Belga) La circulation des trains est interrompue depuis 06h00 entre Malines et Willebroek (ligne vers Puurs et Saint-Nicolas) et entre Malines et Londerzeel (ligne vers Termonde) en raison de dégâts causés à une caténaire, a indiqué mercredi le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel.