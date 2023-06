Un bus en feu sur la N16 à Puurs-Saint-Amands, pas de blessé parmi les passagers

L'incident a eu lieu sur N16, en direction de Willebroek. "Le chauffeur a garé le bus sur le bord de la route et tous les passagers ont pu en sortir en sécurité", précise la zone de police locale. "Les 35 enfants et leurs accompagnateurs ont passé un check-up médical sur place." Aucun passager n'a dû être conduit à l'hôpital. Les causes de l'incendie doivent encore être déterminées. La N16 a été fermée dans les deux sens de circulation. (Belga)