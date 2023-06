Un collectif d'organisations marche contre la précarité alimentaire à Bruxelles

Un peu moins de 100 personnes ont répondu à l'appel et ont défilé au son des chants et des casserolades avant de s'arrêter Place du Jeu de Balle, devant une grande marmite érigée pour l'occasion. "À Bruxelles, la fracture alimentaire se creuse de plus en plus", explique Amélie de l'association Cuisine de quartier. "Le contraste entre ceux qui ont le choix et ceux qui n'ont pas le choix est de plus en plus grand". La sécurité de l'alimentation, pour les associations, ne peut pas se contenter des colis alimentaires ou des invendus de grande surface. Le collectif a avancé trois revendications : garantir le droit à l'alimentation en augmentant les revenus, une rémunération correcte des producteurs pour éviter leur précarisation et la création de modèles agro-alimentaires créateurs d'emploi, respectueux de l'environnement et de la santé des personnes. Selon le collectif, 38% des Bruxellois vivent sous le seuil de pauvreté. La Fédération des Services Sociaux (FdSS) avance, elle, que 600.000 personnes auraient recours à l'aide alimentaire en Belgique, dont 90.000 en Région bruxelloise. La manifestation s'inscrit dans le cadre du festival Nourrir Bruxelles, qui vise à mettre en avant et à renforcer des initiatives permettant la création de systèmes alimentaires écologiques et solidaire dans la capitale. (Belga)