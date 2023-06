Une campagne "Mamie rusée" pour lutter contre les arnaques en Brabant wallon

Via un dépliant contenant des conseils pratiques, des exemples concrets et des phrases-types à opposer à ces auteurs, il s'agit d'aider les personnes âgées à résister à la pression que peuvent mettre ces démarcheurs sur leurs victimes. L'initiative a été prise par le gouverneur du Brabant wallon et le réseau des polices du Brabant wallon, qui constate actuellement une recrudescence de ce genre d'arnaques sur le territoire provincial. Les méthodes sont de plus en plus élaborées, avec notamment l'utilisation de terminaux de paiement, l'utilisation frauduleuse de coordonnées d'entreprises existantes, ou la présence de véhicules qui peuvent sembler professionnels. "L'objectif de cette campagne est double. D'une part, informer nos ainés des bons réflexes à adopter pour éviter une arnaque de ce type, et d'autre part, conscientiser chacun et chacune d'entre nous à l'importance de partager ces informations préventives avec notre entourage, en particulier s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux", indique le gouverneur Gilles Mahieu. "En cas de doute, refusez l'accès à votre domicile: vous êtes chez vous", conseillent notamment les responsables. Ceux-ci insistent aussi pour que ceux qui pensent faire l'objet de ces tentatives d'escroquerie en avertissent le 101 ou leur agent de quartier. (Belga)