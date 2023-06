Violent incendie dans un entrepôt près de Bilzen dans le Limbourg

Le feu a pris vers 20h15. La police de la zone Bilzen-Hoeselt-Riemst et la ville de Bilzen appellent à éviter cette zone. Les habitants sont également priés de garder leurs fenêtres et portes fermées et de désactiver leurs systèmes de ventilation. Le panache de fumée se dirige vers Spouwen, Rijkhoven et Membruggen (Riemst). Les pompiers sont sur place. L'incendie aurait débuté au sein d'un hangar appartenant à une entreprise fruitière. (Belga)