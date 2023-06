WTA Rosmalen - Greet Minnen et Yanina Wickmayer expéditives en double

Minnen et Wickmayer rencontreront en quarts l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 8 en double) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 9 en double), têtes de série N.4, qui ont écarté 6-3, 6-2 Ysaline Bonaventure (WTA 317) et Kirsten Flipkens (WTA 47). Peu avant son match du double, Minnen, 120e joueuse mondiale, avait été battue 6-2, 4-6, 6-3 par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 71/N.7) au deuxième tour du simple. Wickmayer a remporté le week-end dernier le simple et le double à l'ITF W100 de Surbiton. (Belga)