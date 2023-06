WTA Rosmalen - Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens chutent d'entrée en double

Les Belges se sont inclinées 6-3, 6-2 face à Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 8) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 9), qui composent la deuxième tête de série. Les joueuses ont quitté le court après à peine 54 minutes. Melichar-Martinez et Perez affronteront Greet Minnen (WTA 56) et Yanina Wickmayer (WTA 81) ou les Tchèques Anastasia Detiuc (WTA 84) et Jesika Maleckova (WTA 114) en quarts de finale. Elles se rencontrent mercredi en fin de programme après le match du 2e tour du simple entre Minnen (WTA 120) et la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 71), 7e tête de série. Flipkens avait remporté le titre en double à Rosmalen en 2017, aux côtés de la Slovaque Dominika Cibulkova. Un an plus tard, elle s'était inclinée en finale avec la Néerlandaise Kiki Bertens contre Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs. (Belga)