Asile et migration - Neuf Égyptiens arrêtés à la suite du naufrage de migrants en Grèce

Parmi elles figure le capitaine de l'embarcation vétuste et surchargée qui a chaviré avant de couler, entraînant la mort d'au moins 78 personnes, selon un bilan officiel. Selon la source portuaire, le bateau de pêche avait quitté l'Égypte à vide avant d'embarquer des migrants à Tobrouk, une ville portuaire de l'est de la Libye, et de faire route vers l'Italie. Les personnes arrêtées à Kalamata, le port de la péninsule du Péloponnèse où ont été acheminés les rescapés, sont soupçonnées de "trafic illégal" d'êtres humains, selon l'agence grecque ANA. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dit "redouter que des centaines de personnes supplémentaires" se soient noyées "dans l'une des tragédies les plus dévastatrices en Méditerranée en une décennie". Le porte-parole du gouvernement grec, Ilias Siakantaris, avait déclaré mercredi que des informations non confirmées faisaient état de 750 personnes à bord du chalutier. (Belga)