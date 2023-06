Aucune indication ne montre que les hackeurs russes visent le secteur financier belge

Les groupes en question, KillNet, REvil et Anonymous Sudan, bien connus du CCB, ont récemment menacé de lancer une attaque majeure sur les systèmes bancaires européens dans les prochains jours. Cette attaque serait une forme de représailles pour le soutien de l'Occident à l'Ukraine, ont-ils précisé dans un message. L'ensemble du secteur reste tout de même vigilant, note le CCB. "Cela va de soi qu'on prend cette menace au sérieux", ajoute Katrien Eggers, la porte-parole du centre. "Nous avons rassemblé toutes les informations sur le mode opératoire de ces groupes et les indicateurs de compromission (IOC) et les avons transmises aux experts en cybersécurité du secteur financier. Nos services poursuivent leurs recherches et transmettront des informations supplémentaires", explique la porte-parole. Le CCB, qui est en contact avec les banques, soit les cibles de "grande valeur", pour évaluer la situation, affirme qu'il n'y a aucune raison de paniquer. "Les différents partenaires du secteur ont une sécurité de base solide et sont prêts à faire face à toute attaque", ajoute Katrien Eggers. Le groupe Killnet, actif depuis mars 2022, est connu pour mener des attaques DDOS (Distributed Denial of Service) (des attaques par déni de service) contre des entreprises et des services gouvernementaux occidentaux. REvil est quant à lui connu pour des attaques sous forme de ransomware (logiciel de rançon, NDLR). Ces groupes se sont récemment montrés actifs après une longue période d'inactivité. Le CCB aurait également reçu de nombreux messages de citoyens inquiets. Si l'attaque annoncée réussit, il pourrait être plus difficile de retirer ou de transférer de l'argent. (Belga)