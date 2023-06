Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 recule puis se reprend après la hausse des taux de la BCE

AB InBev (53,08) et UCB (84,80) se distinguaient toutefois par des hausses de 1,45 et 1,02% en compagnie d'Elia (115,90), positive de 0,96% alors que Sofina (202,00) emmenait les baisses en perdant 1,56% devant Solvay (107,35) et arGEN-X (360,80) en baisse de 0,74 et 0,93%. KBC (63,14) et Ageas (37,96) valaient 0,79 et 0,52% de moins que la veille, Aperam (33,26) et Umicore (27,59) reculant de 0,24 et 1,22%, D'Ieteren (172,40) et Melexis (90,05) de 0,35 et 0,61%, Aedifica (66,00) et Cofinimmo (74,95) de 0,38 et 0,73%. Atenor (28,30) se mettait par ailleurs en évidence par un rebond de 8% tandis que Viohalco (6,20) gagnait 2,1% supplémentaires, DEME (126,00) conservant une avance de 1,1%. Immobel (39,60) et Care Property Invest (13,14) abandonnaient par contre 2,2 et 1,3%, Home Invest (16,98) et Qrf (10,05) perdant 1,3 et 1,5%. Mithra (2,65) et Celyad (0,52) étaient enfin positives de 1,5 et 3,5% tandis que Fagron (15,79) et IBA (16,64) reperdaient 1,5 et 1,9%, Biocartis (0,54) étant suspendue alors qu'elle perdait 1,3%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0915 USD, contre 1,0825 dans la matinée et 1,0855 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.610 euros, en recul de 370 euros. (Belga)