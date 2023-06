Challenger Pro League - Wim De Decker s'installe jusqu'en 2025 sur le banc de Beveren

Wim De Decker, 41 ans, est arrivé au Freethiel il y a un an en provenance de Deinze. Pour sa première saison au Pays de Waes, il a lutté jusqu'au bout pour la montée en D1A, Beveren terminant finalement 2e derrière le RWDM, qui retrouvera l'élite du football belge après 21 ans d'absence. De Decker a débuté sa carrière d'entraîneur lors de la saison 2016-2017 à l'Antwerp où il a assuré l'intérim après le départ de Sadio Demba pour permettre au 'Great Old' de retrouver l'élite. La saison suivante, il est devenu adjoint de Laszlo Bölöni. Lors de la saison 2020-2021, il a suivi Bölöni à La Gantoise avant de prendre la place du Hongrois, remercié en septembre, puis d'être lui-même limogé en décembre 2020. Il a ensuite rebondi à Deinze en 2021 avant de passer à Beveren. En tant que joueur, l'ancien milieu a évolué à Beveren, à La Gantoise, au Beerschot, à Genk et à l'Antwerp. (Belga)