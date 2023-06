Chine: la banque centrale abaisse un taux de référence pour soutenir l'économie

Le taux d'intérêt pour ses prêts à un an aux établissements financiers (MLF) est réduit à 2,65% contre 2,75% auparavant, a indiqué la banque centrale. La tendance du MLF oriente généralement celle du taux d'emprunt de référence pour les ménages, entreprises et prêts hypothécaires (LPR), très suivi par les marchés et dont l'ajustement est décidé le 20 de chaque mois. La mesure doit permettre de réduire les coûts de financement des banques commerciales pour les encourager à accorder davantage de crédits à des conditions plus favorables -- et donc à soutenir l'économie. La dernière réduction de ce taux remontait à août 2022. La mesure doit permettre d'injecter dans l'économie 237 milliards de yuans (30,6 milliards d'euros), a indiqué dans un communiqué l'institut d'émission. Cette annonce intervient avant la publication plus tard dans la matinée d'indicateurs économiques clés pour le mois de mai. A la surprise des analystes, la banque centrale avait déjà réduit mardi le principal taux pour les prêts de liquidités à court terme (sept jours) aux banques commerciales. La reprise post-Covid tant espérée après la levée des restrictions sanitaires fin 2022 tend ces dernières semaines à s'essouffler, tandis qu'elle peine à se concrétiser dans certains secteurs. La Chine a ainsi dévoilé ces derniers jours des indicateurs économiques décevants. Pour stimuler l'activité en décourageant l'épargne, les principales banques publiques chinoises ont par ailleurs abaissé la semaine dernière les taux d'une série de produits de dépôt. Le gouvernement chinois vise cette année environ 5% de croissance, un rythme qui serait l'un des plus faibles depuis des décennies pour le géant asiatique. (Belga)