Coup de jeune pour la fonction publique locale wallonne

"Les décrets visent à intégrer, dans le Code de la démocratie locale et de décentralisation et dans la loi organique des CPAS, un dispositif de droits et obligations uniforme pour tous les pouvoirs locaux en matière de fonction publique. Ces réponses sont le fruit d'un travail de co-construction avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs", a expliqué, dans un communiqué, le ministre régional des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. Les textes décrétaux seront complétés par une circulaire qui viendra accompagner le dispositif sous forme de recommandations, a-t-il ajouté. Concrètement, la réforme prévoit, entre autres, la mutualisation des ressources humaines; la simplification des procédures de recrutement; le développement des perspectives de carrière pour l'ensemble des travailleurs en ouvrant la promotion aux agents contractuels; la valorisation de l'entièreté de l'ancienneté, la professionnalisation des ressources humaines ou encore la création de filières qui seront de nature à remédier aux difficultés de recrutement pour certains métiers. Les textes définissent enfin la notion de 'statut général du personnel' qui rassemble toutes les règles juridiques fixées par l'autorité dans un seul document. Il s'appliquera aux statutaires et aux contractuels. "Ces nouvelles dispositions concrétisent les réponses à apporter aux difficultés soulevées sur la thématique de la gestion des ressources humaines dans le cadre de l'opération "Ambitions communes" que j'ai lancée en 2022. Mon objectif est de permettre à celui qui s'engage dans la fonction publique locale de s'y sentir bien et d'y avoir des perspectives d'évolution", a conclu le ministre Collignon. (Belga)