Diables Rouges - Orel Mangala veut confirmer en équipe nationale: "Je peux faire plus encore"

"Du point de vue personnel, c'est la saison qui m'a procuré les meilleures sensations", a entamé Mangala. "L'équipe nationale, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est fait", s'est-il réjoui après avoir connu une première titularisation en mars lors du match amical remporté contre l'Allemagne (2-3), et une demi-heure de jeu en Suède (0-3). Auparavant, le Bruxellois n'avait obtenu qu'une poignée de minutes sous Roberto Martinez, lors de deux matches amicaux en mars 2022. Orel Mangala n'a cependant jamais été inquiété par le manque de sollicitation. "Je savais que mon tour viendrait", a-t-il assuré. "Contre l'Allemagne, j'ai montré de belles choses. Je peux faire plus encore, mais on s'entraîne pour soigner les faiblesses." Satisfait de sa saison, il espère être plus productif l'année prochaine et "développer son football." En équipe nationale, la concurrence dans le milieu de terrain est féroce. "Cela amène de la motivation. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, et il faut montrer qu'on est présent. Nous sommes conscients de la qualité dans le milieu. Tant mieux pour nous." Sur et en dehors du terrain, Mangala pourrait revêtir un nouveau rôle dans une période charnière en équipe nationale. "Je connais le rôle de leader", a-t-il assuré, prêt à l'endosser. "J'espère m'installer dans cette équipe nationale." Un match à la saveur particulière attend le milieu de terrain contre l'Autriche, samedi. "C'est spécial, parce que j'habite à côté du stade. J'ai beaucoup d'amis qui vont venir me voir", a-t-il souri. (Belga)