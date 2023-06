États-Unis, Japon et Corée du Sud condamnent les tirs nord-coréens

Ces tirs "violent clairement de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies", déclarent les trois États, en affirmant que leur coopération ne serait pas "perturbée par des provocations", selon le texte rendu public par la Maison Blanche. L'exécutif américain, dans le but de contrer la menace nord-coréenne mais aussi de tenir tête à la Chine, encourage très fortement le réchauffement en cours entre le Japon et la Corée du Sud, dont les relations ont été longtemps très difficiles. Le communiqué commun condamnant les tirs de missiles est d'ailleurs publié à l'occasion d'une rencontre au Japon entre les conseillers à la sécurité nationale des trois pays, qui ont "discuté des moyens de renforcer la coopération trilatérale", toujours selon le communiqué commun. Le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, dans un autre communiqué à propos de cette rencontre, signale qu'il a aussi été question de la mer de Chine méridionale, l'un des points stratégiques les plus sensibles de la planète désormais, et du détroit de Taïwan. Il rappelle que le président américain Joe Biden doit organiser dans les prochains mois un sommet tripartite à Washington, avec les dirigeants japonais et sud-coréen. La Corée du Sud reste marquée par la colonisation brutale de la péninsule coréenne par le Japon entre 1910 et 1945. (Belga)