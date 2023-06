Euro de basket dames - La Belgique débute par un large succès sur Israël

Les Belgian Cats ont pris le large dès le premier quarts-temps (28-18) et ont poursuivi sur leur lancée jusqu'à la pause (61-34). Les joueuses de Rachid Meziane ne levaient pas le pied dans le troisième quart-temps, conclu sur un partiel de 24-9, et terminaient le match 108-59. Emma Meesseman a inscrit 23 points, Laure Resimont 22 et Julie Vanloo 16. Plus tôt dans la journée, la République Tchèque a créé une surprise en ouverture de ce groupe B avec une victoire 58-16 sur l'Italie. Les Tchèques sont les prochaines adversaires des Belges vendredi (11h15). Le premier de la poule se qualifie directement pour les quarts de finale. Le 2e et 3e croisent avec le 3e et 2e du groupe A (Espagne, Lettonie, Monténégro, Grèce). (Belga)