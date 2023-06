Euro de basket dames - La Belgique déroule face à Israël pour son entrée en lice

Emma Meesseman (23 pts), Julie Allemand (14 pts, 8 assists) et Julie Vanloo (16 pts, 5x3) ont été épaulées par Laure Resimont (22 pts, 6x3) et Kyara Linskens (12 pts, 6 assists). La Belgique a inscrit 14 paniers à trois points, dont 6 pour Résimont, et, avec 37 passes décisive, battu le record du nombre d'assists dans un Euro. Les Belgian Cats ont d'emblée pris les commandes menant 14-6 puis 20 à 8 avec une belle réussite à distance, même si Meesseman était inhabituellement comptée à deux fautes dès la 5e minute. Très vite dans les rotations, les Belges voyaient Israël s'accrocher (23-18) un moment. Un 21 à 0 allait - déjà - sceller le sort du match. Dans une rencontre décousue et jouée à vive allure, Laure Resimont alignait un 3 sur 3 à longue distance et 11 points d'affilée pour creuser l'écart. Les Israéliennes muettes cinq minutes, le score passait à 44-18 (15e). La mi-temps était sifflée à +27 pour des Belges qui s'en étaient données à coeur joie. Les 20 dernières minutes ont vu les Belges appliquées et poursuivre sur le même mode. L'écart maximum (+51) était atteint à 100-49 à la 35e. Plus tôt dans la journée, la République Tchèque a créé une surprise en ouverture de ce groupe B avec une victoire 58-16 sur l'Italie. Les Tchèques sont les prochaines adversaires des Belges vendredi (11h15). Le premier de la poule se qualifie directement pour les quarts de finale. Le 2e et 3e croisent avec le 3e et 2e du groupe A (Espagne, Lettonie, Monténégro, Grèce). (Belga)