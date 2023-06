Euro de basket dames - La République Tchèque, prochain adversaire des Belgian Cats, surprend l'Italie

Prochain adversaire des Belgian Cats, les Tchèques, en position difficile en début de seconde période et menées de 14 points (46-32), ont recollé au score pour arracher un succès sur le fil grâce notamment à Renata Brezinova (12 pts, 7 rebonds), la capitaine tchèque, ancienne joueuse de la belle époque de Castors Braine. "Nous avons montré ce que nous avons dans le coeur. C'était un match difficile, pas très beau, mais nous nous sommes battues", a expliqué Brezinova. "Je pense que l'Italie a été surprise de nous voir revenir dans la partie. Il était trop tard pour elles ensuite de réagir." Déjà orpheline de sa joueuse majeure, Julia Resingerova, la République tchèque devait pourtant se passer de l'une de ses joueuses clés, Veronika Vorackova, 23 ans, de l'USK Prague, blessée à la cheville lors du dernier match de préparation et incertaine aussi contre la Belgique. Les Tchèques seront en effet sur la route des Belgian Cats vendredi (11h15) pour la 2e journée de la phase de poule. Belges et Italiennes s'affronteront dimanche (17h15). "Nous voulons gagner chaque match, mais la Belgique évolue à un niveau supérieur à nous", a reconnu Renata Brezinova, 33 ans. "Elles ont plus d'expérience, on verra ce que l'on peut proposer. On a une équipe jeune (24 ans de moyenne d'âge, ndlr). La clé sera la défense. Il faut rester agressives pour essayer de repartir en contre et d'avoir des paniers faciles. Jouer avec notre hargne, ne jamais lâcher, c'est notre esprit. Se battre tout le temps et proposer des choses que l'on ne fait pas d'habitude si on veut avoir une chance." (Belga)