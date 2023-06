Euro de basket dames - "Un match trop facile", estime Julie Allemand, mais "bon pour la confiance des joueuses"

"On savait que si on jouait notre jeu, cela allait être facile, même si elles jouaient à domicile. Cela dit, on a vu qu'elles mettaient facilement des trois points en première mi-temps, il a fallu corriger ça", a analysé la meneuse liégeoise auteur de 8 des 37 assists belges. "Maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire quand tout rentre en attaque facilement et qu'on trouve des options faciles. Il ne faut pas croire que tout le tournoi va être comme ça, on sait déjà que contre la République tchèque (vendredi), cela va être un autre match, beaucoup plus agressif. Contre nous, Israël n'a pas joué en deuxième mi-temps, cela a permis de reposer nos cadres, c'est important car le match est tôt." Le duel est en effet prévu à 12h15 locales (11h15 en Belgique) face à des Tchèques euphoriques après leur succès sur l'Italie 58-61. Les Belges ont en tous cas joué sur un gros rythme avec beaucoup de réussite. "Il faudra être intelligent les prochains matches si cela ne rentre pas aussi facilement", a prévenu Julie Allemand. "Il va falloir calmer le jeu parce qu'on ne pourra pas jouer 40 minutes à ce rythme-là. Et il faut s'y attendre. Peut-être qu'on va commencer à rater des shoots en début de match et ce sera différent. Clairement, c'était trop facile aujourd'hui. Mais d'un autre côté, cela a permis à des filles de se mettre en confiance pour pouvoir entrer plus facilement qu'espéré dans le tournoi. On va retenir tout le positif, mais il est important de savoir que ce sera une autre histoire demain." (Belga)